Motta diz que vota isenção do IR no dia 1º de outubro, mesmo sem acordo sobre anistia

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que está mantida a votação da ampliação da isenção do Imposto de Renda para a próxima quarta-feira, 1º de outubro, independentemente de qualquer outro projeto em tramitação, inclusive o que concede anistia aos condenados por atos golpistas. As declarações ocorreram no plenário da Câmara, nesta quinta-feira, 25.

Motta reiterou a data da votação um dia após o relator do projeto de anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ter dito que a apreciação da isenção do Imposto de Renda poderia ser inviabilizada caso não houvesse votação do projeto de redução de penas.

O presidente da Câmara, no entanto, disse que a proposta do Imposto de Renda está "madura" depois de uma discussão "producente" na comissão especial.