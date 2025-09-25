Observador da recuperação judicial diz que Oi não gera caixa suficiente para cobrir custos

Mesmo após as últimas mudanças nas suas operações, a Oi ainda não tem conseguido gerar recursos o suficiente para cobrir suas despesas, e o dinheiro em caixa banca suas atividades por mais nove meses, no máximo, caso não haja reversão desse quadro. O aditamento ao plano de recuperação judicial em andamento também não será capaz de lhe dar a liquidez necessária, o que ainda dependerá de vendas de ativos.

Essas são as principais conclusão do escritório Pinto Machado Advogados.

O laudo é assinado pelos advogados Adriano Pinto Machado e Bruna Tarabossi Pereira.