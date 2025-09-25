Ouro fecha em alta modesta, com dólar forte e perspectiva de juros do Fed

O ouro fechou em alta modesta nesta quinta-feira, 25, depois de oscilar perto da estabilidade, limitado pelo avanço do dólar diante da redução na expectativa de novos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou com ganho marginal de 0,08%, a US$ 3.771,10 por onça-troy.

A perspectiva de resiliência da economia dos Estados Unidos - reforçada hoje por dados de atividade, inflação e emprego - junto a postura cautelosa de dirigentes do Fed impulsionou o dólar e os juros dos Treasuries nesta sessão, em detrimento do ouro - que compete com os ativos americanos pela demanda por ativos seguros.