Petróleo fecha perto da estabilidade, de olho em tensões geopolíticas e oferta

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta quinta-feira, 25, perto da estabilidade, após registrarem queda de mais de 1% durante a sessão, enquanto investidores repercutem a continuação de tensões geopolíticas e avaliam a pressão do governo dos Estados Unidos contra países que compram a commodity da Rússia.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,02% (US$ 0,01), a US$ 64,98 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 0,18% (US$ 0,12), a US$ 68,58 o barril.

Na avaliação da Sparta Commodities, embora o mercado pareça mais bem abastecido após o verão e o risco macroeconômico esteja aumentando, o risco russo e geopolítico em geral também é maior, o que fornece certo suporte para as negociações do petróleo.