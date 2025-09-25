Projeção do BC de crescimento do saldo total de crédito em 2025 passa de 8,5% para 8,8%

O Banco Central (BC) ampliou a sua projeção para o crescimento do saldo total de crédito do Brasil este ano, de 8,5% para 8,8%. A autarquia também informou pela primeira vez a sua estimativa para 2026, de 8,0%. Os números foram divulgados no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre, publicado nesta quinta-feira, 25.

"Em termos reais, projeta-se crescimento de 3,8% no saldo de crédito total em 2025 e de 4,2% em 2026, que representam redução significativa ante a variação real do crédito em 2024, de 6,4%. A desaceleração esperada é consistente com cenário de menor crescimento da atividade econômica e com os efeitos defasados da política monetária", diz o RPM.

No documento, a autarquia informa que a revisão para cima em 2025 refletiu principalmente uma previsão mais forte para o crédito direcionado para empresas (9,5% para 12,5%), por causa do nível mais elevado de concessões no crédito rural e em operações garantidas pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC). A tendência geral, no entanto, continua sendo de arrefecimento.