Starbucks fechará centenas de lojas e demitirá 900 funcionários nos EUA e no Canadá

É raro que a Starbucks reduza o número de lojas durante um ano fiscal. Niccol afirmou que a Starbucks planeja aumentar o número de lojas na América do Norte no próximo ano fiscal. A empresa também planeja reformular mais de 1 mil lojas nos próximos 12 meses para dar a elas um ambiente mais caloroso e acolhedor.

Esta é a segunda grande rodada de demissões na Starbucks neste ano. Em fevereiro, Niccol anunciou a demissão de 1,1 mil funcionários corporativos em todo o mundo e eliminou centenas de vagas em aberto. Na época, Niccol afirmou que a Starbucks precisava operar com mais eficiência e aumentar a responsabilidade pelas decisões.

Niccol é um especialista em recuperação que foi contratado pela Starbucks há um ano para dar um novo impulso à marca. Sob a liderança de Niccol, a rede Chipotle, em dificuldades, da qual Niccol foi CEO por cerca de 6 anos, praticamente dobrou sua receita e lucro, e o preço de suas ações disparou.

Em julho, a Starbucks relatou seu sexto trimestre consecutivo de queda em vendas nas mesmas lojas, já que o fraco tráfego nos EUA continuou a prejudicar a empresa. Niccol está tentando reverter essa situação contratando funcionários, tornando as lojas mais aconchegantes e introduzindo softwares que ajudam a priorizar pedidos e garantir que os clientes possam receber suas bebidas em quatro minutos. / AP