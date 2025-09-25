Trump assina acordo sobre TikTok e diz que Oracle, Dell e Murdoch estão entre investidores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 25, no Salão Oval da Casa Branca, que chegou a um entendimento com a China sobre o futuro do TikTok no país. "Tive ótima conversa com o presidente da China, Xi Jinping", disse o republicano, ao anunciar que assinou uma ordem executiva "salvando o TikTok de uma proibição" de funcionamento nos EUA.

Segundo Trump, investidores norte-americanos assumirão o controle da operação do aplicativo nos EUA, com papel relevante da Oracle na segurança da plataforma.

Ele ainda acrescentou que "todas as opiniões políticas serão tratadas de maneira justa pelo algoritmo do TikTok". Trump disse ainda que os investidores incluem nomes como Michael Dell e Rupert Murdoch, com a Oracle tendo "grande envolvimento" no negócio.