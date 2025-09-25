Trump diz que vai impor tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados

O presidente americano, Donald Trump, disse que vai impor uma tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados fabricados fora dos EUA a partir de 1º de outubro. Segundo ele, a taxação visa proteger os grandes fabricantes de caminhões pesados da "concorrência externa desleal".

"Portanto, nossos grandes fabricantes como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outros, estarão protegidos do ataque de interrupções externas. Precisamos que nossos caminhoneiros estejam financeiramente saudáveis e fortes, por muitas razões, mas acima de tudo, por motivos de segurança nacional!", escreveu ele na Truth Social.

Além de tarifas aos caminhões pesados, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que irá impor uma tarifa de 50% sobre todos os armários de cozinha, pias de banheiro e produtos associados, além de um taxa de 30% sobre móveis estofados. As medidas valem a partir de 1º de outubro, segundo o republicano.