Vendas de moradias usadas nos EUA caem 0,2% em agosto ante julho

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 0,2% em agosto ante julho, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, 25.

O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,2% no período.