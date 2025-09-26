Alckmin: 'Precisa baixar a taxa Selic, estamos trabalhando para ser o mais rápido possível'

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a redução da taxa básica de juros, dizendo que o governo trabalha para que ela caia o mais rápido possível. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (BC) manteve a Selic em 15,0% ao ano.

"Estamos vivendo, com todas as dificuldades do mundo, um bom momento. Porque o desemprego caiu, está em 5,6%. A renda média deu uma subida. O salário mínimo deu uma subida. A inflação de alimentos começou a cair. Então, arroz, feijão, pão, reduziram. Porque nós estamos com uma safra recorde, 16% a mais este ano do que o ano passado. Então, precisa baixar a taxa Selic, os juros", disse Alckmin ao apresentador Datena, em entrevista na Rede TV, concedida na noite desta sexta-feira, 26.

Indagado sobre a previsão para corte dos juros, Alckmin disse: "Estamos trabalhando para ser o mais rápido possível, porque isso atrapalha a economia".