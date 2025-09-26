BC argentino recua em desmonte do 'cepo cambial' e volta a impor restrição à compra de dólar

O Banco Central da Argentina (BCRA) deu nesta sexta-feira, 26, um passo atrás no processo de desmonte do chamado "cepo cambial", conjunto de controles às negociações do dólar que historicamente manteve a moeda americana em nível artificial.

Em instrução normativa, a autoridade monetária restabeleceu a regra que impede os argentinos de operarem simultaneamente o dólar oficial e a divisa negociada no mercado financeiro.

Segundo o documento, para acessar o câmbio oficial, uma empresa ou indivíduo terá que fornecer uma declaração juramentada em que se compromete a não comprar títulos valores com liquidação em moeda estrangeira (como o dólar MEP) nos 90 dias seguintes.