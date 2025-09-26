BC continua desconfortável com a desancoragem das expectativas para inflação, diz diretor

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a instituição continua desconfortável com a desancoragem das expectativas para a inflação, enquanto o Comitê de Política Monetária (Copom) continua avaliando que as incertezas estão elevadas. "Há muitos riscos estruturais relacionados à governança, ao fiscal, ao impacto das tarifas - tanto que nós, como autoridades de política monetária, permanecemos cautelosos. Temos que permanecer cautelosos por causa dessa incerteza que tem impacto, obviamente, na inflação e no crescimento econômico", disse.

Ele pontuou, inclusive, que há incerteza sobre como as tarifas dos Estados Unidos vão afetar o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

O diretor do BC também enfatizou que as recentes comunicações do BC abordaram como o mercado de trabalho tem se mostrado mais resiliente e dinâmico, ponto que ele disse querer reforçar.