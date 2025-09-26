Boeing conquista grandes encomendas da Turkish Airlines e Norwegian Air

A Boeing conquistou grandes encomendas da Turkish Airlines e da Norwegian Air Shuttle, em um momento em que a fabricante norte-americana de jatos busca revitalizar seus negócios. A Turkish Airlines, formalmente conhecida como Turk Hava Yollari, fez uma encomenda de até 75 aviões 787 Dreamliner, em sua maior compra de aeronaves de fuselagem larga da Boeing.

O anúncio veio após encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Washington.

O contrato inclui 35 unidades do 787-9, 15 do modelo 787-10 e opções para 25 Dreamliners.