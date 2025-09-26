Bolsas da Europa avançam com seguradoras e siderúrgicas, mas tarifa pesa em farmacêuticas

Apenas o subíndice europeu de seguradoras tinha alta de 1,5%, depois de acumular perdas nos três pregões anteriores.

Os grupos siderúrgicos alemães Thyssenkrupp e Salzgitter, por sua vez, tinham respectivos ganhos de 2,3% e 4,5%, após relatos da imprensa local de que a Comissão Europeia planeja impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos derivados.

Por outro lado, a tarifa farmacêutica de Trump pesava em empresas do setor, incluindo as dinamarquesas Novo Nordisk (-1,9%) e Zealand Pharma (-2,9%) e a suíça Galderma (-1,3%).

Trump anunciou também tarifas de 25% a caminhões pesados, de 50% a armários de cozinha e pias de banheiro e de 30% a móveis estofados. Todas as novas tarifas entram em vigor no dia 1º de outubro.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar novos dados da inflação dos EUA para avaliar a possibilidade de mais cortes nos juros básicos americanos.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,37%, a de Paris avançava 0,44%, a de Frankfurt ganhava 0,34%, a de Milão tinha alta de 0,22% e a de Madri, de 0,68%. Na contramão, a de Lisboa caía 0,22%.