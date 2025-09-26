Bolsas da Europa fecham em alta, com avanço de siderúrgicas compensado queda de farmacêuticas

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 26, em recuperação das perdas da véspera, à medida que o bom desempenho de ações de siderúrgicas se sobrepôs à queda do setor farmacêutico após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar tarifas de 100% ao segmento.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 subiu 0,73%, aos 9.280,79 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,84%, a 23.733,09 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,89%, a 7.864,75 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB subiu 0,96%, aos 42.646,23 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou ganhos de 1,44%, aos 15.354,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 0,49%, aos 7.953,02 pontos. As cotações são preliminares.

Segundo o Citi Wealth, os investidores não acreditam que as tarifas farmacêuticas terão um impacto real e significativo no final.