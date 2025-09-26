Bolsas de NY fecham em alta após PCE reforçar expectativas de corte de juros pelo Fed

As bolsas de Nova York retomaram o ímpeto e fecharam em alta nesta sexta-feira, 26, após a leitura do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) vir em linha com as expectativas, alimentando apostas em cortes nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones avançou 0,65%, aos 46.247,29 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em alta de 0,59%, nos 6.643,70 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,44%, encerrando em 22.484,07 pontos. Na semana, os índices recuaram 0,15%, 0,31% e 0,65%, respectivamente.

Após a leitura do PCE, a ferramenta de monitoramento do CME Group mostrava que as chances de redução dos juros voltou a ganhar força para a próxima reunião em outubro, bem como no horizonte até dezembro.