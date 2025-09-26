Conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,204 bilhão em agosto, revela BC

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,204 bilhão em agosto, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em agosto de 2024, o déficit nessa conta foi de US$ 1,203 bilhão.

Os brasileiros gastaram US$ 1,768 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 565 milhões.

A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 8,837 bilhões de janeiro a agosto. Ela registrou déficit de US$ 12,330 bilhões no total de 2024.