Assine UOL
Economia

Expectativas de inflação de consumidores da zona do euro sobem em agosto, diz pesquisa do BCE

São Paulo

As expectativas dos consumidores para inflação na zona do euro voltaram a subir em agosto, em comparação com o mês anterior, segundo a pesquisa mensal do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta sexta-feira, 26, após terem registrado estabilidade em julho ante junho.

A mediana das projeções para os 12 meses seguintes avançou de 2,6% em julho para 2,8%, enquanto a estimativa para cinco anos à frente subiu de 2,1% para 2,2%.

Já no horizonte de três anos, a expectativa permaneceu estável em 2,5%. O levantamento ouviu 19 mil adultos em 11 países da região.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.