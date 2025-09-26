Expectativas de inflação de consumidores da zona do euro sobem em agosto, diz pesquisa do BCE
As expectativas dos consumidores para inflação na zona do euro voltaram a subir em agosto, em comparação com o mês anterior, segundo a pesquisa mensal do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta sexta-feira, 26, após terem registrado estabilidade em julho ante junho.
A mediana das projeções para os 12 meses seguintes avançou de 2,6% em julho para 2,8%, enquanto a estimativa para cinco anos à frente subiu de 2,1% para 2,2%.
Já no horizonte de três anos, a expectativa permaneceu estável em 2,5%. O levantamento ouviu 19 mil adultos em 11 países da região.
