Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro*.
BOLSAS
Ibovespa: +0,10%
Pontos: 145.446,66 pontos
Máxima: 146.234,55 pontos
Mínima: 145.145,81 pontos
Volume: R$ 16,0 bilhões
Variação em 2025: 20,92%
Variação no mês: 2,85%
Dow Jones: +0,65%
Pontos: 46.247,29 pontos
Nasdaq: +0,44%
Pontos: 22.484,07 pontos
Ibovespa Futuro: -0,03%
Pontos: 146.350 pontos
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,67
Variação: +0,49%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,25
Variação: -0,34%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,66
Variação: +0,51%
Ambev ON
Preço: R$ 12,46
Variação: +0,00%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,98
Variação: -0,63%
MARFRIG ON
Preço: R$ 19,30
Variação: -1,88%
Vale ON
Preço: R$ 57,09
Variação: -1,92%
Itausa PN
Preço: R$ 11,38
Variação: +0,80%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3670
Venda: R$ 5,3360
Variação: -0,49%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3439
Venda: R$ 5,3445
Variação: +0,04%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3550
Variação: -0,28%
- Euro
Compra: US$ 1,1696 (às 17h35)
Venda: US$ 1,1701 (às 17h35)
Variação: +0,29%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2441
Venda: R$ 6,2461
Variação: -0,09%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3,809,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: 1,00%
*Nesta sexta-feira, excepcionalmente, por problemas técnicos, alguns dados que são divulgados diariamente nesta tabela tiveram sua captação prejudicada.
