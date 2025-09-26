FGV: índice de Confiança da indústria sobe 0,1 ponto em setembro, para 90,5 pontos -

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) aumentou 0,1 ponto em setembro em comparação a agosto, para 90,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICI experimentou uma queda de 2,1 pontos, reduzindo-se para 91,9 pontos.

Stefano Pacini, economista do FGV IBRE, comentou a estabilidade do índice após três meses de quedas seguidas e observou que "a melhora das avaliações sobre o momento atual dos negócios possui característica compensatória após o resultado mais fraco do mês passado". Ele destacou, porém, que os estoques continuam acima do desejável em muitos segmentos. Pacini ressaltou que o sentimento de pessimismo em relação ao futuro é notado em todas as categorias de uso, refletindo o ambiente macroeconômico de juros elevados e desafios externos.