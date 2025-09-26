Fitch eleva rating da Espanha para A, com perspectiva estável

A Fitch elevou o rating em moeda estrangeira de longo prazo da Espanha de A- para A, com perspectiva estável, de acordo com relatório publicado nesta sexta-feira. O ajuste veio poucos minutos depois de a Moody's também melhorar a classificação do país europeu.

A Fitch acredita que a economia espanhola permanecerá forte, com exposição mínima às tarifas dos EUA e desalavancagem externa líquida em curso.

Segundo a instituição, o desempenho econômico da Espanha superou as expectativas e a de outras grandes economias da zona do euro. A Fitch cita que o crescimento econômico do país é sustentado por grandes fluxos migratórios e exportações de serviços fortes e cada vez mais diversificadas, acrescentando que os recentes ganhos de produtividade, o crescimento moderado dos salários e os preços relativamente baixos da energia impulsionaram a competitividade externa e fortaleceram os balanços externos privados.