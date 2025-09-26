Fitch reafirma rating do Chile em A-, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reafirmou nesta sexta-feira, o rating de crédito de longo prazo em moeda estrangeira do Chile em "A-", com perspectiva estável. Em comunicado, a agência destacou que a nota reflete um "balanço soberano relativamente forte", com dívida do governo em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB) inferior à de países de mesma classificação, além de "governança sólida e histórico de políticas macroeconômicas críveis".

Segundo a Fitch, esses pontos positivos são compensados por limitações estruturais, como renda per capita baixa em comparação aos pares, alta dependência de commodities e métricas externas fracas de dívida e liquidez.

A agência projetou crescimento de 2,4% do PIB chileno em 2025, acima da estimativa anterior de 2,0%, sustentado por investimentos robustos e melhores condições de crédito. Ainda assim, avaliou que o avanço não é suficiente para aproximar o PIB per capita chileno, de US$ 17,4 mil, da mediana dos países com nota 'A', de US$ 34,6 mil.