Ibovespa tem leve alta de 0,10% no dia, aos 145,4 mil, mas cede 0,29% na semana

No ano, até o dia 24, o fluxo de capital externo está positivo em R$ 25,618 bilhões na B3, conforme dados da Bolsa. E no mês de setembro, até a mesma data, houve entrada de R$ 4,373 bilhões por parte de estrangeiros, resultado de compras acumuladas de R$ 231,571 bilhões e vendas de R$ 227,198 bilhões.

Para Bruna Centeno, economista e advisor na Blue3 Investimentos, a economia americana segue muito resiliente, conforme os mais recentes dados de atividade e inflação, o que coloca em dúvida dois outros cortes de juros pelo Fed ainda este ano, após a deflagração do ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos na semana passada. "Aquela expectativa de diferencial de juros ainda maior entre Brasil e Estados Unidos ficou um pouco mais distante, no momento", acrescenta.

Na B3, o desempenho da sessão foi positivo para os papéis dos maiores bancos, com destaque para Unit de Santander, em alta de 2,31%, na máxima do dia no fechamento. Entre as ações de commodities, Vale ON, principal papel do Ibovespa, mergulhou 1,92%, retirando fôlego do índice da B3. O fechamento foi moderadamente negativo para Petrobras, na ON (-0,63%) e na PN (-0,34%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Pão de Açúcar (+2,59%), Vamos (+2,51%) e ISA Energia (+2,48%). No lado oposto, Braskem (-14,81%), além de MRV (-2,01%) e Vale.

Os títulos de dívida (bonds) da Braskem 2028, de vencimento mais próximo e o principal compromisso financeiro da empresa no médio prazo, abriram em queda de 19% nesta sexta-feira em relação ao fechamento da quinta, diante das informações da empresa de contratação de assessores financeiro e jurídico para avaliar a estrutura de capital da petroquímica. O papel foi negociado a 51% do valor de face, segundo fontes que operam nas mesas de negociação de bonds em Nova York, reporta a jornalista Cynthia Decloedt, da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O quadro das expectativas para as ações na B3 no curtíssimo prazo mostra poucas alterações no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, em relação à edição anterior. Entre os participantes, a previsão de alta permanece majoritária, com fatia de 55,56%, ainda que abaixo dos 66,67% vistos na última pesquisa. A estimativa de baixa e de estabilidade avançaram, ambas, de 16,67% para 22,22%.

"Após os recordes recentes, o índice adota um compasso mais cauteloso, à espera da agenda econômica da próxima semana, que deve trazer dados importantes de atividade e inflação no Brasil", diz Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital. "Dia sem muitas notícias para mexer com o Ibovespa, em que o DI também ficou um tanto de lado, com o principal dado do dia, o índice PCE métrica preferida do Federal Reserve de inflação ao consumidor nos EUA, totalmente dentro do esperado", observa Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos.