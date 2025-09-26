Inflação vem caindo, mas segmento de serviços segue com mais inércia, diz diretor do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira, 26, que a inflação vem caindo desde o Relatório de Política Monetária (RPM) de junho, mas reforçou que o segmento de serviços segue com mais inércia, em níveis elevados. Ele afirmou que a maior parte da surpresa na inflação de serviços esteve relacionada ao Bônus de Itaipu - que, contudo, segundo o diretor, não é relevante em termos de política monetária. Assim, reforçou que a inflação tende a permanecer acima da meta nos próximos meses.

Guillen também enfatizou que a conta corrente está mais negativa, considerando importações em níveis mais elevados - o maior na série histórica até julho.

As declarações foram feitas durante o seminário virtual "Discussão sobre Política Monetária com o Banco Central do Brasil", organizado pelo Citi.