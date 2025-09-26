Latam inaugura hangar de R$ 40 mi para ampliar maior centro de manutenção da América do Sul

A Latam inaugurou nesta sexta-feira, 26, o hangar 9 para expandir seu centro manutenção, o maior da América do Sul, localizado em São Carlos (SP). O investimento de R$ 40 milhões destinado ao projeto é o maior aporte da companhia em seu complexo no interior paulista em dez anos.

Com a inauguração, o Latam MRO de São Carlos passa a realizar as manutenções pesadas (checks) da frota do Boeing 787 das afiliadas do grupo Latam realizadas anteriormente fora do Brasil.

O hangar também está preparado para pintura de aeronaves de grande porte e para a manutenção preventiva de até três Airbus A320 simultaneamente.