Membro do Fed sinaliza apoio a novos corte de juros e defende maior foco no mandato de emprego

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, sinalizou, em evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE), que novos cortes de juros podem ser apropriados para ajudar a manter o mercado de trabalho dos Estados Unidos saudável. Segundo ele, os dirigentes podem debater qual será a magnitude adequada de futuras reduções nas taxas, mas "não há dúvidas de que devemos nos voltar um pouco para o mandato de emprego".

Barkin ponderou que não há sinais evidentes de um "colapso" no mercado de trabalho e que os riscos estão relativamente equilibrados com os de inflação elevada. "Mas ela parece estar em forma melhor que a prevista e em trajetória de queda para 2%, ao contrário da taxa de desemprego, que parece frágil e caminhando na direção contrária a desejada", disse.

O dirigente apontou que as dinâmicas de emprego e consumo parecem saudáveis nos EUA, mas que a "grande questão" é se a população conseguirá manter seus empregos diante das novas políticas do governo. "Demissões costumam gerar queda brusca no consumo por temores sobre o futuro da renda e afetar atividade econômica, o que seria uma preocupação para nós", avaliou.