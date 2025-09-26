Ouro fecha dia em alta e salta quase 3% na semana, com dólar fraco e tensões geopolíticas

O ouro futuro fechou a sessão desta sexta-feira, 26, em alta, diante do enfraquecimento do dólar em meio à renovada expectativa por cortes de juros nos EUA após dados, além da escalada de tensões geopolíticas

O metal com vencimento em dezembro, negociado na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), encerrou em alta de 1,00%, a US$ 3.809,00 por onça-troy. Na semana, o metal precioso teve alta acumulada de 2,79%.

A queda no dólar e nos rendimentos dos Treasuries, puxada pela queda no sentimento do consumidor dos Estados Unidos, assim como dados da inflação em linha com o esperado, impulsionou o ouro, buscado pelos investidores como um ativo de segurança.