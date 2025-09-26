Para Alckmin, há espaço para bom entendimento entre Brasil e EUA sobre tarifas

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vê espaço para um bom entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos em relação às tarifas. Em meio aos acenos recentes entre os dois governos, afirmou que a postura brasileira sempre foi de diálogo e negociação.

"Gestos de Trump e Lula foram passo importante. Vamos dar agora novos passos para avançar mais e fazer um ganha-ganha, como deve ser o comércio exterior", disse Alckmin.

O vice-presidente complementou dizendo que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, mas sim, uma solução. "Temos mais de 200 anos de amizade e parceria entre os dois países", afirmou, reforçando ainda o superávit comercial para os EUA.