Viés de alta em NY é incapaz de empolgar Ibovespa por recuo do minério e setor empresarial

Para Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, o indicador e outros informados recentemente nos EUA como alguns de emprego não deixam claro se o Fed conseguirá um processo de corte sequencial de juros. "Pode ser que precise de uma pausa para avaliar os dados", diz.

Segundo Bruno Takeo, estrategista da Potenza, como o PCE veio em linha com o esperado, a princípio quase não teve reação do mercado, mas, segundo ele, tem potencial para animar durante o dia por conta dos últimos dias. "Tanto os diretores do Fed quanto a ultima leitura do PIB do 2T25 corrigiram a euforia depois do primeiro corte dos juros na semana passada", diz.

Porém, o Ibovespa opera sem fôlego. Além da queda do minério e do noticiário corporativo, tem o fato de hoje ser sexta-feira, dia em que normalmente induz cautela de investidores, antes do fim de semana e das divulgações da próxima semana, que terão dados importantes como do mercado de trabalho, industriais e de inflação (IGP-M).

No exterior, os agentes repercutem o anúncio de ontem do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor uma tarifa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado importado a partir de 1º de outubro.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,81%, aos 145.306,23 pontos, cedendo 0,38% na semana, após alta na anterior.

Às 10h58 desta sexta, o Índice Bovespa subia 0,10%, aos 145.457,50 pontos, ante elevação de 0,64%, na máxima a 146.234,55 pontos, e mínima aos 145.227,25 pontos (-0,05%), praticamente o mesmo nível da abertura. Vale cedia 1,41%. Petrobras subia entre 1,14% (PN) e 1,59% (ON), com variação zero. Ações de grandes bancos também avançavam.