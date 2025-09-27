Estudo aponta que mulheres CEOs ficam menos tempo no cargo do que homens; entenda

"Hoje vejo mais espaço para diferentes formas de liderar serem reconhecidas. O essencial, para mim, foi manter a confiança no meu jeito de conduzir, entregar resultados consistentes e formar times alinhados aos mesmos valores. Isso fortalece a legitimidade de qualquer liderança."

A executiva Patrícia Lima mantém o cargo de CEO há mais tempo, desde o início da operação da companhia no mercado, em 2017. Foi ela própria quem fundou a empresa que preside, a Simple Organic, especializada em cosméticos. A estratégia, segundo ela, foi um diferencial para que pudesse criar e consolidar a estabilidade da sua carreira na liderança.

A empresa faz parte da Hypera Pharma desde 2020 e, mesmo após a aquisição, Lima foi mantida no comando da divisão cosmética. Conforme a gestora, como a valorização da liderança feminina faz parte da cultura organizacional da farmacêutica, esse foi outro diferencial para continuar no posto.

"Conseguir montar um negócio, escalar, ser adquirido por um grupo de capital aberto, estar na liderança e ser respeitada é muito raro. O meu caso específico é diferente. (Por isso) eu não faço a defesa do argumento de que as mulheres estão crescendo no mercado, pois fazer a trajetória padrão é difícil", salienta.

O caminho mais aberto para a sua liderança diminuiu alguns desafios, mas não os eliminou totalmente na convivência externa com outros líderes de um mercado ainda predominantemente masculino. Para ela, fazer com que as mulheres em ascensão de carreira não se sintam sozinhas e tenham uma rede de apoio e formação é um dos modos de reverter o desequilíbrio de gênero na alta liderança.

"Eu tomei muitas decisões sozinha, mas, se eu pudesse ter (a companhia de) uma mulher que já tivesse passado por isso, seria muito melhor. A mentoria (com mulheres) é um dos pontos muito relevantes. Vemos os homens muito mais alicerçados entre eles, (no entanto) vemos muitas mulheres como síndrome de impostora. Vejo que esse é o ponto. É a hora que você vê que outras mulheres executaram, que é possível e que você consegue."