Haddad diz que ataques hackers via Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor financeiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ataques hackers a instituições financeiras envolvendo o Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor.

Bancos, fintechs e provedores de TI no Brasil têm sido alvos de golpes que chegam a cerca de R$ 1 bilhão. "As instituições podem ter prejuízos milionários", declarou o ministro durante entrevista ao Podcast 3 Irmãos.

O chefe da pasta apontou que o Pix vem enfrentando críticas de empresas de cartão de crédito que temem perder o mercado e defendeu o sistema de pagamento instantâneo.