Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu ser necessário fazer uma reforma tributária sobre consumo. "Nós estávamos no caos tributário. O Banco Mundial avaliou 190 sistemas tributários, o nosso estava entre os 10 piores. O imposto sobre consumo no Brasil é muito alto. Colocando o IVA, nós vamos saltar várias posições", afirmou Haddad durante o podcast 3 irmãos.

"Se eu não começo pelo IVA, não consigo abaixar os tributos nunca. O IVA desonera investimentos, desonera a exportação, nivela os tributos intersetoriais, acaba com a guerra fiscal entre os Estados, diminui a sonegação, aumenta a base de arrecadação. Depois do IVA eu vou conseguir saber exatamente a alíquota sobre o consumo e sobre a renda", afirmou Haddad, lembrando que isso pode trazer um equilíbrio fiscal entre o consumo e a renda.