Reunião com Trump amanhã é só 1º passo para evitar paralisar governo, diz líder democrata

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou, em entrevista à NBC News, que a reunião marcada para a segunda-feira, 29, entre a Casa Branca e os principais líderes democratas e republicanos é "um bom primeiro passo" para evitar uma paralisação do governo dos EUA, apesar de reforçar que se trata "apenas de um primeiro passo" e ter reforçado reiterado vezes que manter o governo americano em funcionamento depende dos republicanos.

Questionado sobre como a reunião surgiu, Schumer afirmou que os democratas têm pressionado por uma negociação real, enquanto os republicanos "apenas fizeram seu próprio projeto de lei".

O líder democrata disse, ainda, que ligou para o senador republicano John Tune na tarde de sexta-feira, afirmando que a única maneira de resolver o financiamento dos EUA é a partir de uma negociação séria, que precisaria do presidente e do presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson.