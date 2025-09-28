Trabalhadores da Toyota aprovam layoff após temporal destruir fábrica no interior de SP

A Toyota paralisou suas atividades no Brasil porque a fábrica da empresa atingida pelas chuvas em Porto Feliz é responsável por produzir os motores dos automóveis da marca.

Com a produção deste item prejudicada, as atividades das plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP) também serão afetadas.

A previsão é que 30 mil carros deixem de ser fabricados até o final do ano.

A unidade sofreu danos severos: telhas foram arremessadas a até 6 km de distância por ventos de 90 km/h, enquanto equipamentos de alta precisão foram comprometidos tanto pela água quanto pelo impacto de estruturas que desabaram.

Como se trata de uma planta com ambiente controlado e máquinas extremamente sensíveis, o processo de recuperação será longo e complexo.

Além de atender o mercado brasileiro, a fábrica de Porto Feliz também exporta motores e componentes aos Estados Unidos, o que amplia os impactos da paralisação.