BC: inadimplência média no crédito livre sobe a 5,4% em agosto

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre aumentou de 5,2% em julho para 5,4% em agosto, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas passou de 6,5% para 6,8% no período. A de empresas se manteve em 3,3%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, passou de 1,8% em julho para 2,0% em agosto.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 3,8% para 3,9%.