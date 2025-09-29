Bolsas de NY fecham em alta com impulso do setor de tecnologia e de olho em shutdown do governo

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 29, com impulso setor de tecnologia após acumularem perdas na semana passada. Investidores, porém, acompanham os risco de uma paralisação do governo dos EUA.

O índice Dow Jones avançou 0,15%, aos 46.316,07 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em alta de 0,26%, nos 6.661,21 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,48%, encerrando em 22.591,15 pontos.

O setor de tecnologia liderou os ganhos da sessão. Entre as big techs, a Nvidia avançou 2,07% na esteira de novos acordos com OpenAI, Alibaba (+4,62%) e Microsoft (+0,61%) reforçarem a demanda por seus chips de inteligência artificial (IA). Na outra ponta, a Intel cedeu 2,90% após salto de 20% na semana passada.