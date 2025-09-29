Casa Branca diz querer senso comum com democratas para evitar paralisação do governo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o governo buscará encontrar um senso comum com democratas para evitar a paralisação do governo federal, conhecida como "shutdown" nos EUA. "A proposta no Congresso manterá o governo funcionando até janeiro exatamente com o mesmo orçamento atual, apenas corrigido pela inflação", disse, em entrevista à CNBC.

Leavitt defendeu que a proposta é razoável e sinalizou que o presidente dos EUA, Donald Trump, não deverá ceder à pressão democrata para alterar o orçamento, afirmando que a prioridade é conseguir um projeto orçamentário "limpo".

"O trunfo está nas mãos do presidente, porque a maior parte do país quer que o governo continue funcionando", afirmou ela. "Esperamos que os democratas se juntem aos republicanos nessa luta".