China planeja introduzir ferramenta de US$ 70 bilhões para impulsionar investimentos

O principal planejador econômico da China anunciou nesta segunda-feira (29) que o governo almeja lançar uma nova ferramenta de política para reabastecer fundos para investimento, após Pequim relatar um crescimento mais lento e esfriamento nos investimentos.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma informou que as autoridades estão trabalhando para introduzir um instrumento financeiro totalizando 500 bilhões de yuans, equivalente a US$ 70,09 bilhões, para fornecer capital para projetos de investimento, o que poderia expandir o investimento efetivo e garantir um crescimento econômico estável.

Após o lançamento do novo instrumento, os governos locais serão instados a acelerar a construção de projetos, disse a Comissão.