Com compilação de indicadores, Copom vê motivo para taxas de juros elevadas, diz diretor do BC

O diretor disse que é preciso ainda olhar a totalidade dos dados e ver se moderação da atividade econômica está vindo, mas enfatizou que a política monetária segue tendo o efeito esperado.

Já a resiliência do mercado de trabalho pode ser explicada, segundo Guillen, pela renda disponível bruta das famílias. Além disso, o diretor mencionou que, já que há incerteza sobre a taxa de Nairu e o hiato do produto, é interessante prestar atenção ao nível de rendimentos para verificar a magnitude da pressão que existe no mercado de trabalho.

Precatórios

O diretor de Política Econômica do Banco Central disse ainda que, em 2023, "teve subestimação de impactos, especialmente de precatórios e de alguma coisa do fiscal".

Ele relembra que, no início do ciclo do ciclo de afrouxamento monetário em 2023, a inflação havia caído para perto de 4%, enquanto a atividade mostrava desaceleração e as expectativas também estavam se reduzindo. Na ocasião, o ciclo de corte na Selic começou a um ritmo de 50 pontos-base a partir de agosto, e parte do mercado dizia que a autarquia deveria acelerar o ritmo, acrescentou Guillen. "E no inicio de 2024 começamos a ver atividade mais forte, mercado de trabalho mais forte, repique de salários. Aí vamos mudando comunicação, diminuindo pace, até termos um aumento nos juros", afirma, mencionando que o fiscal também foi muito forte na época.

Ainda assim, Guillen reforçou que "cada ciclo tem especificidades muito grandes", afastando a possibilidade de que é possível comparar os movimentos de um ciclo para outro no que diz respeito à política monetária.