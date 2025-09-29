Eletronuclear faz exercício bianual de segurança de usinas Angra 1 e 2 com estreia da ANSN

Realizado de dois em dois anos para garantir a segurança das usinas nucleares brasileiras instaladas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear acontece nos próximos dias 1 e 2 de outubro. Pela primeira vez, a recém criada Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) vai participar do evento, informou a Eletronuclear.

O exercício é uma operação complexa, que envolve várias entidades civis e militares. O simulado prevê a mobilização de uma rede de cerca de 60 instituições, com centenas de profissionais, nos três níveis de governo: municipal, estadual e federal.

"O simulado busca avaliar, melhorar e treinar os procedimentos previstos no Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro (PEE/RJ) para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), onde estão instaladas Angra 1 e 2, voltados para a proteção da população, do meio ambiente, das usinas nucleares e seus trabalhadores", informou a estatal.