Estoque total de crédito sobe 0,5% em agosto ante julho, a R$ 6,757 trilhões, mostra BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,5% entre julho e agosto, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 29. O estoque atingiu R$ 6,757 trilhões, uma alta de 10,1% no acumulado de 12 meses.

O saldo para pessoas físicas avançou 0,7% em agosto e 11,0% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,2% no mês, com alta de 8,7% em 12 meses.

O estoque de crédito livre aumentou 0,3% em agosto. O do crédito direcionado, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e poupança, subiu 0,8% na mesma comparação.