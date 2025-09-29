Febraban: medidas anunciadas pelo BC sobre Pix são 'acertadas' e fecham lacunas na regulação

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou considerar "importantes e acertadas" as medidas anunciadas pelo Banco Central mais cedo para aprimorar a segurança no âmbito da utilização do Pix. "As ações fecham lacunas na regulação e dão continuidade às iniciativas adotadas no início de setembro para urgente coibição do uso fraudulento do sistema de pagamentos", disse a entidade em comunicado.

A Febraban lembra ainda que o Banco Central "reforça a competitividade" no setor ao determinar o critério patrimonial mínimo de R$ 5 milhões e o endurecimento do reingresso para 60 meses. Segundo ela, a medida cria barreiras de entrada e de permanência de instituições sem capacidade econômica para participar do ecossistema.

"O BC dá às instituições financeiras a flexibilidade de definir limites de Pix, desvinculado da TED, permitindo a calibragem mais fina de risco por cliente, atendendo a um pleito antigo do setor", ressalta a Febraban em nota.