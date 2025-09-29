Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,61%
Pontos: 146.336,80
Máxima de +1,45% : 147.558 pontos
Mínima estável: 145.447 pontos
Volume: R$ 18,07 bilhões
Variação em 2025: 21,66%
Variação no mês: 3,48%
Dow Jones: +0,15%
Pontos: 46.316,07
Nasdaq: +0,48%
Pontos: 22.591,15
Ibovespa Futuro: +0,64%
Pontos: 147.290
Máxima (pontos): 148.930
Mínima (pontos): 146.630
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,90
Variação: +0,59%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,84
Variação: -1,27%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,81
Variação: +0,85%
Ambev ON
Preço: R$ 12,42
Variação: -0,32%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,35
Variação: -1,8%
Vale ON
Preço: R$ 57,26
Variação: +0,3%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 57,26
Variação: +0,3%
Itausa PN
Preço: R$ 11,45
Variação: +0,62%
Global 40
Cotação: 731,324 centavos de dólar
Variação: +0,2%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3218
Venda: R$ 5,3223
Variação: -0,3%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: +0,05%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3223
Venda: R$ 5,3229
Variação: -0,4%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4400
Venda: R$ 5,5390
Variação: -0,02%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3210
Variação: -0,6%
- Euro
Compra: US$ 1,1727 (às 18h23)
Venda: US$ 1,173 (às 18h23)
Variação: +0,26%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2390
Venda: R$ 6,2430
Variação: -0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4100
Venda: R$ 6,4710
Variação: -0,69%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.855,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,21%
