FGV: Confiança de Serviços sobe 1,9 ponto em setembro ante agosto, para 89 pontos

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 1,9 ponto em setembro, para 89,0 pontos, na série dessazonalizada, após três quedas seguidas, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

A melhora foi puxada pelos dois componentes do indicador. O Índice de Situação Atual (ISA-S) ganhou 2,7 pontos, atingindo 93,9 pontos - maior nível desde maio -, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 1,1 ponto, para 84,2 pontos.

"Apesar da alta, o índice de confiança de serviços não altera a tendência de desaceleração observada ao longo do terceiro trimestre. Neste mês, notam-se alguns resultados positivos dentre os setores, sobretudo nos serviços prestados às famílias e de telecomunicações. A melhora na percepção da situação atual compensa parte da queda dos últimos meses. Em relação ao futuro, a evolução pontual dos indicadores tem uma característica de compensação pelas quedas observadas em um passado recente. Esse resultado sugere que os empresários permanecem com um olhar mais pessimista para o fim do ano, seguindo em linha com a política monetária contracionista", avaliou Stéfano Pacini, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.