FGV: Confiança do Comércio sobe 1,6 ponto em setembro ante agosto, para 84,7 pontos

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) avançou 1,6 ponto em setembro, para 84,7 pontos, interrompendo duas quedas mensais consecutivas.

O movimento foi acompanhado por altas nos dois componentes do indicador: o Índice de Situação Atual (ISA-COM) ganhou 1,7 ponto, para 88,2 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) também subiu 1,7 ponto, chegando a 82,0 pontos.

"Após dois meses de queda, a confiança do comércio subiu em setembro. No entanto, a alta não representou uma reversão do pessimismo, mas sim uma estabilização em patamar baixo. A deterioração anterior foi puxada principalmente pelas expectativas, que seguem em zona de pessimismo, indicando grande incerteza sobre o ritmo da atividade do varejo nos próximos meses. O momento favorável, de baixo desemprego e renda familiar em alta, não se traduz em otimismo para o setor. Isso ocorre porque os juros altos e o endividamento elevado limitam o consumo, impactando negativamente as expectativas para os últimos meses de 2025", avaliou a economista Geórgia Veloso, do Ibre/FGV, em nota oficial.