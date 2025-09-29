Galípolo afirma que não existe 'atalho' para BC levar inflação à meta

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta segunda-feira, 29, que não existe "atalho" para a autoridade monetária levar a inflação para a meta de 3%. "E quando se pega o atalho, geralmente o caminho de volta fica mais longo e aumenta a distância para o objetivo", acrescentou ele, ao participar de evento do Itaú BBA, em São Paulo.

Ao comentar o atual nível da Selic, de 15%, Galípolo disse que, quando o BC começou a subir o juro, em dezembro do ano passado, ele mencionou aos demais diretores que, "mais difícil" do que elevar a Selic, seria o período em que a taxa precisaria ficar parada até garantir a convergência.

Galípolo reconheceu que o atual nível da Selic é elevado, mas pontuou que, historicamente, o Brasil sempre teve um nível de juro básico mais alto do que outros países. Essa questão, acrescentou o banqueiro central, não será solucionada com qualquer "bala de prata" e precisa estar sempre presente no debate público. "É uma questão que essa geração vai ter que tratar", disse ele.