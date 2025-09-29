Ibovespa atinge nova marca histórica por perspectiva de cortes de juro nos EUA

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) veio em linha com as expectativas, alimentando apostas em cortes nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

"O Ibovespa sobe mesmo com a queda das commodities", pontua Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, ao se referir ao recuo de mais de 2% do petróleo e de 1,57% do minério.

"O clima de euforia continua, com o ingresso de investimento estrangeiro numa crescente, por perspectivas de cortes nos EUA, mas o volume diário aqui tem sido baixo, devagar", diz, indicando que isso deve, entre outros fatores, ao quadro de incerteza com relação a quando a Selic começará registrar queda.

Aqui, as atenções ficam no Caged de agosto, para o qual se espera avanço na geração de vagas de emprego formal a 182 mil após a criação de quase 130 mil postos. Se o resultado for confirmado, tende a corroborar a ideia de mercado de trabalho aquecido, o que pode dificultar estimativas de início de queda da Selic ainda em 2025 pelos agentes financeiros.

No Focus desta segunda-feira, a projeção para o juro básico ao final deste ano seguiu em 15%, recuando somente em 2025, cuja estimativa continuou em 12,25% ao ano.

Quanto às expectativas para a inflação, a projeção para IPCA de 2025 foi de 4,83% para 4,81%, acima do teto da meta; para 2026 passou de 4,29% para 4,28%. Não houve alteração nas estimativas para IPCA 2027 (3,90%) e 2028 (3,70%).