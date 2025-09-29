IPC-M acelera a 0,25% em setembro dentro do IGP-M, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou a 0,25% na leitura de setembro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), após recuo de 0,07% em agosto. As informações são da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Quatro das oito classes de despesas apresentaram acréscimo nas suas taxas de variação: Habitação (-0,19% para 1,14%), Educação, Leitura e Recreação (-0,78% para 0,38%), Transportes (-0,22% para 0,16%) e Alimentação (-0,42% para -0,29%).

Em contrapartida, houve desaceleração nos grupos de Saúde e Cuidados Pessoais (0,59% para 0,07%), Despesas Diversas (0,75% para -0,16%), Comunicação (1,09% para 0,05%) e Vestuário (0,25% para -0,15%)