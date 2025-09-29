Juro médio do rotativo do cartão de crédito sobe a 451,5% ao ano em agosto, mostra BC

O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 5,3 pontos porcentuais entre julho e agosto, de 446,2% (dado revisado) para 451,5% ao ano, informou o Banco Central.

A taxa do parcelado passou de 183,4% (revisado) para 180,7% ao ano. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 88,7% (revisado) para 90,7%.

O Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer em janeiro de 2024.