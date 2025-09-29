Mediana das previsões para IPCA de 2025 na pesquisa Firmus do BC cai de 5,5% para 5%

A mediana das estimativas da pesquisa Firmus para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 recuou de 5,5% para 5,0%. Os resultados da mais recente Pesquisa Firmus, relativa ao terceiro trimestre de 2025, foram divulgados pelo BC nesta segunda-feira, 29. A autarquia ouviu 224 empresas não financeiras entre os dias 11 e 29 de agosto de 2025.

Já as medianas das expectativas para o IPCA de 2026 e 2027 permaneceram estáveis em 4,5% e 4,0%, respectivamente, em relação à pesquisa do segundo trimestre.

A mediana das expectativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 oscilou de 2,0% para 2,1%. Para 2026, cuja projeção foi coletada pela primeira vez nesta rodada, a mediana ficou em 1,9%.